Heute ist der Tag gegen den Lärm: Es soll auf die Gesundheit geachtet werden

Heute, am 26. April, ist der Tag gegen den Lärm. Gemeinsam mit Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien macht der VCÖ darauf aufmerksam, dass Verkehrslärm ein Gesundheitsrisiko ist. Niedrigeres Tempolimit macht den Verkehr leiser. In der Steiermark ist für fast 120.000 Menschen ab 16 Jahren der Kfz-Lärm eine Belastung.

In der Steiermark ist Verkehrslärm für rund 147.000 Menschen eine Belastung, davon geben fast 120.000 den Kfz-Verkehr als Hauptursache an, erinnert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Dauerhafte Lärmbelastung erhöht das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle, warnt der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Eine wirksame Maßnahme zur Reduktion der Verkehrsbelastung sind niedrigere Tempolimits. Tempo 30 statt 50 im Ortsgebiet wirkt hinsichtlich des Verkehrslärms so wie eine Halbierung der Verkehrsmenge.

Eine ernstzunehmende Gefahr

Für die menschliche Gesundheit ist dauerhafte Lärmbelastung eine ernstzunehmende Gefahr, wie auch der Umweltmediziner Hans Peter Hutter von der Medizinischen Universität erklärt: “Seit Jahrzehnten ist bekannt: Lärm ist ein starker Stressor mit Auswirkungen auf die körperliche, psychische und soziale Gesundheit. Nach wie vor sind Hunderttausende Menschen Lärmpegeln aus dem Straßenverkehr ausgesetzt, die unter anderem das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle deutlich erhöhen oder zumindest die Lebensqualität beeinträchtigen. Hier kann man durchaus von Körperverletzung sprechen. Und das muss sich endlich ändern.”

Tempo 30 im Ortsgebiet

Weiteres Manko in der aktuellen Straßenverkehrsordnung: Kriterien in Bezug auf Klimaschutz, Klimawandelanpassung sowie Lebens- und Aufenthaltsqualität können aktuell nicht als Begründung für Tempo 30 geltend gemacht werden. Der VCÖ hat daher eine Initiative zur Änderung der Straßenverkehrsordnung gestartet, damit es Gemeinden und Städten erleichtert wird, Tempo 30 umzusetzen. Die VCÖ-Initiative wird vom Österreichischen Städtebund unterstützt sowie durch Bürgermeister oder Verkehrsstadträte aus mehr als 110 Gemeinden und Städten, davon 14 aus der Steiermark. Im Ballungsraum Graz ist zudem der Fluglärm eine Belastung für mehr als 15.000 Menschen. Weniger Flugverkehr schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit vieler Bürger.