Wohlbefinden stärken! Gesundheits­studio CorpoSana: "Angenehm und Wohl­tuend zugleich" Villach - Dein Körper und Geist spielen nicht so zusammen, wie du es gerne hättest? Vielleicht haben wir hier die perfekte Lösung für dich! Bei CorpoSana kannst du mithilfe von unterschiedlichstem Licht dein Wohlbefinden stärken und deine Energiereserven wieder komplett auffüllen. Wir haben das für euch getestet und wie wir es gefunden haben, erfahrt ihr hier. von Carla Staber 7 Minuten Lesezeit (935 Wörter) Werbung Bei CorpoSana kannst du mithilfe von unterschiedlichstem Licht dein Wohlbefinden stärken und deine Energiereserven wieder komplett auffüllen. © 5min.at

Das Gesundheitsstudio CorpoSana in Villach hat so einiges zu bieten. Egal ob Muskelaufbau, Fettabbau, Entspannung, Wellness oder Gesundheit. Hier wird jeder Wunsch erfüllt. Aus insgesamt sechs Behandlungsmethoden kann gewählt werden und bei so einer großen Auswahl ist bestimmt für jeden etwas dabei! Auch für unsere Redakteurin Carla. Sie wollte sich selbst von dem Gesundheitsstudio überzeugen lassen und hier erzählt sie von ihrer Erfahrung:

Individuelle Behandlung

Als ich ganz am Anfang hingekommen bin, hatte ich keine Ahnung, welche Behandlung ich heute machen würde. Bei CorpoSana gibt es so eine große Auswahl. Aber das ist kein Problem für Carmen Strauss, Inhaberin des Gesundheitsstudios CorpoSana. Bei der ersten Probebehandlung kannst du unter professioneller Beratung herausfinden, was dein Körper braucht. Es ist auch gleich am Anfang ein Anamnesebogen mit mir ausgefüllt worden, um die perfekte Behandlungsmethode für mich zu finden. Die Probebehandlung plus Beratung kostet dich nur 39 Euro.

Bei der ersten Probebehandlung kannst du unter professioneller Beratung herausfinden, was dein Körper braucht. © 5min.at

Durch Farblichter zum Wohlbefinden und besserer Gesundheit

Nach der Erstbesprechung war Carmen Strauss sofort klar, was mein Körper braucht. Dadurch, dass ich studiere, arbeite und viel Indoor Sport betreibe, bin ich in meinem Alltag kaum draußen im natürlichen Sonnenlicht und das wirkt sich auf meinen Körper aus. Sie sagt aber auch, dass das in der heutigen Zeit schon fast “normal” sei, denn kaum einer geht noch jeden Tag bewusst an die frische Luft. Ein Lichtmangel kann gravierende Folgen und Krankheiten mit sich bringen. Winterdepressionen, Schwächung des Immunsystems, Haut- und Herzerkrankungen und vieles mehr können dadurch auftreten. Also hat sie sich für die Farblichttherapie entschieden. “Farben haben eine tolle Wirkung auf deinen Körper und Geist. Die verschiedenen Farbtöne haben einen unterschiedlichen Effekt auf dich. Rot, Gelb- und Orangetöne gelten als wärmend und anregend, wohingegen Blau kühlend und beruhigend wirkt.”, erklärkt mir Carmen. Im CorpoSana Studio wartet ein exklusives Farblicht auf dich – hier wird mit einer, speziell auf dich abgestimmten Messung, herausgefunden, welche Farbe dein Körper zum derzeitigen Zeitpunkt dringend benötigt. Und in diesen Farbtönen badest du dann, um deine Gesundheit, deine Energie und vieles mehr zu steigern. Denn das Licht wirkt positiv auf dein Allgemeinbefinden. Es stärkt dein Immunsystem, reguliert deinen Kreislauf und Blutzucker, beeinflusst verschiedenste Hormone und erhöht natürlich auch dein seelisches Wohlbefinden. Es ist ein wunderbar angenehmes Gefühl unter der Farblampe zu liegen!

Die verschiedenen Farbtöne haben einen unterschiedlichen Effekt auf dich. © 5min.at Rot, Gelb- und Orangetöne gelten als wärmend und anregend,... © 5min.at ...wohingegen Blau kühlend und beruhigend wirkt. © 5min.at Es ist ein wunderbar angenehmes Gefühl unter der Farblampe zu liegen! © 5min.at

Die Rotlichttherapie sorgt für pure Gesundheit

Nach der Lichttherapie hat mir Carmen Strauss auch noch empfohlen, die Rotlichttherapie auszuprobieren. Dabei handelt es sich um ein Infrarot-Rotlichttherapie-Gerät. Je nachdem, was der Kunde braucht, kann es auch wieder individuell eingestellt werden. “Die klassische Rotlichttherapie wird in der Medizin sehr gerne angewendet. Wir sind aber einen Schritt voraus. Denn hier werden Rotlicht und Infrarotlicht in einem kombiniert und im Gegensatz zu Infrarotkabinen, bei denen das Licht hauptsächlich dazu dient Wärme zu erzeugen, werden bestimmte Wellenlängen zur Steigerung der Gesundheit benutzt. Es wirkt zum Beispiel gegen Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen, verbessert die Hautbarriere und hilft aber auch gegen Winterdepressionen, Erkältungen, Rheuma, usw.”, erzählt mir Carmen. Durch die LED-Technologie werden deine Augen geschont (ein Augenschutz wird dennoch verwendet), du fühlst dich wohl und gleichzeitig tust du deinem Körper Gutes damit. Stehend oder sitzend genießt du deine Therapieeinheit und egal ob du deine Haut straffen möchtest, besser schlafen willst oder dein körperliches und geistiges Wohlbefinden merklich steigern möchtest, bei CorpoSana ist alles möglich!

Egal ob im stehen,... © 5min.at ...oder im sitzen! © 5min.at

Tu deiner Seele was Gutes!

Doch nicht nur die Behandlung selbst war entspannend. In dem kleinen aber feinen Gesundheitsstudio CorpoSana fühlt man sich schon beim Hereinkommen pudelwohl. Die hellen Farben und der entspannende Duft verleihen dem Ganzen einen gewissen Urlaubscharakter. Die unterschiedlichen Behandlungsmethoden und Geräte sind auf drei Räume aufgeteilt und es wird immer nur ein Kunde behandelt. Diese 30 bis 45 Minuten sollten wirklich nur dem Kunden gewidmet sein und das merkt man auch. „Das wichtigste für mich ist, dass sich hier jeder wohlfühlt und herunterkommen kann!“, erklärt mir die Inhaberin Carmen Strauss.

„Das wichtigste für mich ist, dass sich hier jeder wohlfühlt und herunterkommen kann!“ ©

Doch das ist nicht alles!

Doch das ist nicht alles, was das Gesundheitsstudio CorpoSana zu bieten hat. Neben der Lichttherapie und Infrarot-Rotlichttherapie, die deinem Körper und Geist nur Gutes tun, hat das Studio auch einiges was das Thema Muskelaufbau und der Fettabbau beinhaltet zu bieten. Das erste Gerät ist der sogenannte „Divinia“. „Hierbei wird mit Strom und Ultraschall gearbeitet. Das kann einerseits bei Muskelverspannungen helfen, andererseits gegen Schmerzen im Knie und im Rücken, aber durch den Ultraschall kann auch Fett verbrannt werden“, erklärt mir Carmen Strauss. Beim zweiten Gerät wird mit einem Magnetfeld und Radiowellen gearbeitet. Das Besondere daran: 30 Minuten an diesem Gerät sind wie 12.000 Situps. Und durch die Radiofrequenz wird Fett abgebaut, also hat man eine tolle Kombination aus Muskelaufbau und Fettabbau. Bei dem dritten Gerät handelt es sich um eine medizinische Vibrationsplatte. Warum medizinisch? Ganz einfach. Dadurch, dass die Platte seitlich auf und ab vibriert, wird der menschliche Gang simuliert und somit besteht keine Gefahr, dass die Bandscheiben geschädigt werden können. Diese drei Geräte können auch super kombiniert werden, dass jeder Kunde individuell seine gewünschten Ziele erreicht.

Muskelaufbau und der Fettabbau - CorpoSana hat einiges zu bieten. © 5min.at

Jetzt Termin vereinbaren!

Du möchtest Muskeln aufbauen, Fett abbauen oder einfach etwas Gutes für deine Psyche und dich tun? Dann rufe jetzt an unter +43 664 377 4 773 und vereinbare einen Termin für deine Probebehandlung! CorpoSana freut sich auf euch!