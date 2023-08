Bargeld, Kreisverkehr & Cannabis Villacher Gemeinde­rat: Diese drei An­träge bringt die FPÖ ein Villach - Am Freitag, dem 28. April, findet in Villach wieder ein Gemeinderat statt. Die FPÖ hat vor, dort gleich drei Anträge einzubringen. Diese behandeln den Bargeld-Erhalt, eine Kreisverkehrs-Lösung beim Vassacher Seendreieck sowie mehr Aufklärung hinsichtlich des Cannabis-Konsums. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (323 Wörter) © 5min.at

Bargeld-Erhalt

Hinsichtlich des Erhalts der Bargeldzahlungen fordert der freiheitliche Gemeinderatsklub die Bundesregierung auf, “sich auf EU-Ebene für das Recht auf Bargeldzahlungen und den Erhalt der Wahlfreiheit bei Zahlungsvorgängen einzusetzen.” Immer wieder gibt es auf EU-Ebene zu Vorstöße, Zahlungen mit Bargeld noch weiter zu begrenzen. “Als Argument wird stets die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus, Drogenfinanzierung und Steuerbetrug angeführt. Damit werden Bürger, die Rechnungen in bar zahlen, unter Generalverdacht gestellt, sie würden Geldwäsche betreiben”, heißt es in dem FPÖ-Antrag. Zudem würde dies auch das Risiko von Cyberkriminalität steigern.

Kreisverkehrs-Lösung für Vassacher Seendreieck

“Mehr Kreisverkehre statt ewigem Warten vor der roten Ampel muss auch für Villach möglich werden”, mit diesen Worten leitet der freiheitliche Gemeinderatsklub den nächsten Antrag ein. Für das Vassacher Seendreieck (Landesstraße B94) fordern sie eine Kreisverkehrs-Lösung. Dies würde auch von der Villacher Bevölkerung begrüßt werden. “Wer hat nicht schon einmal nachts am Vassacher Seendreieck als einziges Auto eine gefühlte Ewigkeit auf die Ampelschaltung gewartet?”, ruft der FP-Gemeinderatsklub in Erinnerung. Eine Kreisverkehrs-Lösung würde die Flüssigkeit des Verkehrs erhöhen und Wartezeiten sowie den CO2-Ausstoß verringern, da die Stehzeit wegfällt.

Cannabis-Konsum: Mehr Aufklärung

Weiters wünschen sich die FPÖ-Gemeinderäte mehr Aufklärung hinsichtlich des Marihuana-Konsums. Die Stadt Villach solle prüfen, “inwieweit sie in ihrem Einflussbereich liegende Möglichkeiten nutzen und über die mit Cannabis-Konsum einher gehende Risiken insbesondere für Jugendliche sinnvoll sensibilisieren kann.” In dem Antrag nehmen die Freiheitlichen Bezug auf die Zunahme der Suchtgiftdelikte in Villach und auf die verschiedenen Risiken des Marihuanakonsums.