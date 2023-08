Starke Reisetage Ver­längertes Wochen­ende: Zu­sätzliche Zug­ver­bindungen ein­gerichtet Kärnten - Während des verlängerten Wochenendes zieht es viele auf Reisen. Aus diesem Grund haben die ÖBB für Freitag, Samstag und Montag zusätzliche Zugverbindungen eingerichtet. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © ÖBB | Harald Eisenberger

Das verlängerte 1. Mai-Wochenende verlockt viele dazu, einige Tage zu verreisen. Die ÖBB bieten daher wieder zusätzliche Zugverbindungen an und sorgen am 28. und 29. April sowie am 1. Mai für ein erweitertes Sitzplatzangebot. Zusätzliche Züge sind auf der Süd- und Weststrecke unterwegs und schaffen über 6.700 Sitzplätze extra.

Reservierung empfohlen

Ab sofort verfügen die zusätzlichen Züge, die zu den Starkreisetagen auf Schiene gebracht werden, über ein Sparschiene-Kontingent. So sind nun auch günstigere Sparschiene-Tickets für diese Verbindungen verfügbar. Trotz der zusätzlichen Verbindungen empfehlen die ÖBB den Sitzplatz vorab zu reservieren.