30. April, der "Tag der Arbeitgeber" WK-Präsident Mandl: "Es braucht Unternehmen, die Geld in die Hand nehmen" Kärnten - Der 30. April steht ganz im Sinne der Arbeitgeber. Um Österreich in der Hinsicht noch attraktiver zu machen, kommt vor allem die "Rot-Weiß-Rot-Karte" zum Einsatz. Auch die Gerechtigkeit der Steuerabgaben spielt für Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl eine große Rolle, wie er im Interview mit 5 Minuten berichtet.

Jürgen Mandl ist bereits seit 2014 Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten. Im exklusiven Interview mit 5 Minuten spricht er unter anderem offen über Karriere mit Kind, Personalmangel und die hohen Steuerabgaben in Kärnten.

5min.at: Die Wirtschaftskammer begeht heuer wieder den Tag der Arbeitgeber. Welche Ziele hat dieser Tag?

Mandl: Was wäre der „Tag der Arbeit“ ohne Arbeitgeber? Die Wirtschaft ist sich des Wertes ihrer Mitarbeiter sehr wohl bewusst, in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels vielleicht noch mehr als sonst. Aber wir wollen das Bewusstsein dafür stärken, dass Arbeit nicht vom Arbeitsamt kommt, sondern dass es tatkräftige Unternehmer braucht, die Geld in die Hand und Risiko auf sich nehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Deshalb feiern wir am 30. April den „Tag der Arbeitgeber“ – nicht als Gegenveranstaltung, sondern als Ergänzung zum „Tag der Arbeit“ am 1. Mai.

5min.at: Für berufstätige Arbeitnehmer wird es im Bereich der Kinderbetreuung immer schwieriger. Beide Eltern müssen arbeiten, auf der Strecke bleibt die Kinderbetreuung. Beutet die Wirtschaft die Arbeitnehmer aus?

Die gesellschaftlichen Veränderungen haben in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass immer öfter beide Elternteile zum Familieneinkommen beitragen. Das entspricht nicht nur dem neuen Selbstbild vieler Frauen, sondern ist auch eine Voraussetzung für ihre bessere soziale Absicherung – Stichwort: Pension. Die Wirtschaft kämpft seit langem für eine flächendeckende und zeitlich flexible Kinderbetreuung, damit jene Mütter, die berufstätig sein wollen, das auch können. Da geht es nicht um Ausbeutung, sondern um tatsächliche Gleichberechtigung. Aber hier gibt es noch viel Luft nach oben.

5min.at: Die Kärntner Unternehmen suchen verkrampft Personal. In vielen Bereichen setzt dies der Wirtschaft massiv zu. Schließungen und verkürzte Öffnungszeiten sind die Folge. Wie kann man hier gegensteuern?

Weniger Jugendliche und eine veränderte Lebenseinstellung führen zu einem zunehmenden Arbeits- und Fachkräftemangel, der beinahe alle Branchen trifft. Deshalb weist die Wirtschaft seit Jahren darauf hin, dass es zum Beispiel notwendig ist, mehr Frauen für den Wiedereinstig ins Erwerbsleben oder den Umstieg von Teil- auf Vollzeitjobs zu motivieren. Gleichzeitig wird aber kein Weg daran vorbeiführen, Österreich für qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland attraktiver zu machen, zum Beispiel über Verbesserungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte.

5min.at: Immer mehr ältere Menschen wollen bzw. müssen auch in der Pension ein Zusatzeinkommen erzielen. Mit den aktuellen Steuersätzen wird dies nicht gerade begünstigt. Sollte nicht die Erfahrung und auch der Fleiß der älteren Generation steuerlich belohnt werden?

Selbstverständlich muss es steuerliche Erleichterungen für die ältere Arbeitnehmer geben, die länger im Arbeitsprozess bleiben möchten. Wir verlangen das seit Jahren, allerdings noch nicht mit durchschlagendem Erfolg. Die Wirtschaft kann und will auf das Know-how und die Erfahrung der „Bestager“ nicht verzichten.

5min.at: Wie stehen Sie einer Senkung der Abgabenquote bei den Lohnnebenkosten gegenüber? Damit würde jedem einzelnen mehr bleiben, die Wirtschaft hätte keine Mehrkosten und die Arbeit wäre auch finanziell noch attraktiver?

So sehen wir das auch. Wir würden unsere Mitarbeiter gerne besser bezahlen, aber von den jährlichen Einkommenssteigerungen hat bisher der Staat den größten Teil über die kalte Progression abkassiert. Die wurde vor kurzem von Finanzminister Brunner zum Großteil abgeschafft. Man muss aber berücksichtigen, dass in den Lohnnebenkosten auch die Sozial- und Pensionsversicherungsbeiträge drinstecken. Dass der Faktor Arbeit in Österreich steuerlich so hoch belastet ist wie sonst selten in Europa, hat zweifelsohne in Verbindung mit den hohen Sozialleistungen auch Auswirkungen auf die Bereitschaft vieler, sich mit voller Kraft in den Arbeitsprozess und die Wertschöpfung einzubringen. Das ist eine Zukunfts- und Standortfrage, dann mit halber Kraft wie zum Beispiel einer generellen Arbeitszeitverkürzung werden wir auch als Gesellschaft die künftigen Herausforderungen nicht meistern.

5min.at: Internationale Konzerne zahlen einen Bruchteil der Steuern, die EPUs oder KMUs in Kärnten abliefern müssen. Sollte man hier nicht den Hebel für mehr und einheitliche Steuergerechtigkeit ansetzen?

Selbstverständlich. Niemand sieht ein, dass unsere meist kleinstrukturierten Unternehmen mit voller Härte zur Kasse gebeten werden, während die europäische Politik seit Jahren nicht in der Lage ist, die bekannten Steuerschlupflöcher wirksam zu schließen. Die heimischen Unternehmer sind sich ihrer besonderen gesellschaftlichen Rolle und Verpflichtung durchaus bewusst – aber Solidarität braucht Gerechtigkeit, sonst ist das Verständnis enden wollend.