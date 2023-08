Die Grünen "Die Lebens­grundlage Wasser gehört ganz oben auf die Prioritäten­liste" Steiermark - Auch wenn die Regenfälle der letzten Wochen eine vorübergehende Entspannung gebracht haben, ist klar: Nach dem schneearmen Winter werden weite Teile Europas spätestens im heurigen Sommer erneut mit massiver Dürre zu kämpfen haben. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (333 Wörter) © Die Grünen Steiermark

Österreich ist zwar ein wasserreiches Land, die Niederschläge sind aber ungleichmäßig verteilt und vor allem die südliche und östliche Steiermark sind mit Wasserknappheit und sinkenden Grundwasserständen konfrontiert.

Auf Antrag der Grünen wurde die Landtagssitzung mit einer Diskussion über die Lebensgrundlage Wasser eröffnet. Im Mittelpunkt steht für die Grünen die Frage: Wie kann die Wasserversorgung in der Steiermark langfristig sichergestellt werden?

Kein Leben ohne Wasser

„Ohne Wasser gibt es kein Leben. Dieses Leben ist durch die immer massiveren Folgen der Erderhitzung und den Verlust von Wasserressourcen in Gefahr. Laut einer Studie des Landwirtschaftsministeriums werden die Grundwasserreserven in Österreich bis 2050 um bis zu ein Viertel schrumpfen”, so Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Aus aktuellem Anlass zeigte die Grüne Landessprecherin auch eine Grafik, die den Rückgang der Wassermenge in steirischen Flüssen abbildet. „So ist etwa bei der Sulm, einem der letzten unberührten Flüsse unseres Landes, der Wasserstand seit den 70er-Jahren auf ein Drittel zurückgegangen.“

Am meisten betoniert

In der Steiermark ist im Vergleich zu allen anderen Bundesländer am meisten Boden zubetoniert, erinnerte Krautwaschl an das Problem der Bodenversiegelung. Niederschläge können auf diesen Flächen nicht aufgenommen werden, kostbares Wasser rinnt in den Kanal, statt die Grundwasserspeicher aufzufüllen. „Neues Bodenschutzgesetz jetzt“, forderte die Klubobfrau die Landesregierung erneut zum Handeln auf.

Schutz des Wassers muss eine Priorität sein

Die Landesregierung muss die Erhaltung der Lebensgrundlage Wasser ganz oben auf ihre Prioritätenliste setzen, fasst Krautwaschl die Anliegen der Grünen zusammen: „Am wichtigsten ist es jetzt, das Wasser in der Landschaft zu halten und den natürlichen Wasserhaushalt wiederherzustellen.“ Klubobfrau Krautwaschl abschließend: „Wasser ist einer unserer größten Schätze, wenn wir ihn sichern wollen, müssen jetzt handeln und nicht später jammern, dass es zu spät ist.“