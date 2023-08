Multisport-Talent René Hernesz: Schwerer Schicksals­schlag führt ihn zum Sport Graz - Ob Tischtennis, Basketball oder Rugby: René Hernesz ist ein Multisport-Talent. Dabei hat ihn erst ein schwerer Schicksalsschlag zum Sport geführt. Mittlerweile ist Bewegung für ihn zum Lebensmittelpunkt geworden. Seine Leidenschaft hat den Steirer sogar bis in die USA geführt. Dort hat er erlebt, was Inklusion wirklich bedeutet. Für Hernesz Ansporn genug, um auch in Österreich für noch mehr Verbesserungen zu kämpfen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © OBSV/Baubinder

Wenn René Hernesz über „seine“ Sportarten spricht, dann sprudelt es regelrecht aus ihm heraus. Und man spürt in jedem Wort, dass Sport für ihn weit mehr als nur Bewegung und Spaß am Spiel ist. Er ist mittlerweile zu einem Lebensmittelpunkt geworden. Das war aber nicht immer so. Erst ein schwerer Schicksalsschlag hat den Steirer zum Sport gebracht.

Vom Autounfall zum Rugby

April 2010: Ein Autounfall ändert das Leben von Hernesz schlagartig. Querschnittslähmung, Rollstuhl. Für den Steirer ist aber bald klar, dass er seinem Schicksal etwas entgegensetzen will: Und das heißt Sport. Hernesz beginnt aufgrund seiner schweren Knieverletzungen zuerst mit Tischtennis, wo er gleich zu Beginn erste Erfolge feiert. Wenig später kommt er in der Reha in Tobelbad zum ersten Mal mit Rollstuhl-Rugby in Berührung. Und ist – wie Bayern-Trainer Thomas Tuchel sagen würde – schockverliebt.

Einer der besten Spieler Österreichs

Im Rugby gehört der 36-Jährige als High-Pointer zu den besten Spielern Österreichs. High-Pointner bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen noch über höhere Körperfunktionen verfügt. Sein Rugby-Talent hat den Steirer sogar in die USA gebracht. Insgesamt zwei Saisonen spielte er für Los Angeles und durfte dort in eine ganz andere Welt eintauchen.

Finals-Premiere in Graz

Apropos Graz: Ein großes Highlight steigt für Hernesz im Juni, wenn in der steirischen Landeshauptstadt die Sport Austria Finals powered by Holding Graz über die Bühne gehen. Nachdem er vergangenes Jahr schon mit Rollstuhl-Basketball dabei war, darf er 2023 nun mit Rollstuhl-Rugby seine Finals-Premiere feiern.