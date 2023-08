Acht stehen bereits dort

Neue Bungalows für den Linsen­dorfer See: Anrainer fürchten um Naturjuwel

Gallizien - Am Linsendorfer See in Gallizien sollen nun acht weitere Chalets entstehen, acht stehen bereits dort. Die Anrainer sind erzürnt, da man, wie ein 5-Minuten-Leser berichtet, "sinnlos" Grünland in Bauland umwidmen. Wir haben bei der Gemeinde nachgefragt.

