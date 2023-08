"Letzten Generation" Klimakleber in Graz hinterlassen ihre Spuren Graz - Die Handabdrücke der "Letzten Generation", zieren nach wie vor die Zebrastreifen in Graz und erinnern an die Protestaktionen der sogenannten "Klimakleber". Der eine begrüßt die Bemühungen der Aktivisten, der andere ärgert sich fürchterlich. Welche Beweggründe stehen eigentlich hinter den gnadenlosen Protesten? von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) © Elisa Auer

Wer und was sind die Klimakleber überhaupt? Beim “Klimakleben” handelt es sich um eine Protestform, in Form einer “Klebeaktion”und wird oft von Klimaaktivisten angewendet wird. Dabei kleben sich die Aktivisten selbst mit Klebstoff oder ähnlichem an die Straße oder an andere öffentliche Plätze, um ihre Forderungen und Botschaften zu kommunizieren.

Handabdrücke bleiben sichtbar

Die steirische Hauptstadt Graz war in den vergangenen Wochen mehrmals Schauplatz von Protesten der “Letzten Generation” geworden. Kleber-Handabdrücke, die deutlich auf einem Zebrastreifen zu erkennen sind, erinnern an den Klima-Protest und lassen den ein oder anderen Bürger wüten, schmunzeln oder gar zum Nachdenken anregen.

Was ist das Ziel?

Die Klimaaktivisten haben das Ziel, die Bedrohung durch den Klimawandel zu verdeutlichen und politische Veränderungen zu erreichen – Ziel ist es eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Sie glauben, dass die derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels nicht ausreichen und dass politische Entscheidungsträger mehr tun müssen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die Aktivisten fordern eine Umstellung auf erneuerbare Energien, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Förderung von Energieeffizienz, die Erhaltung von Wäldern und anderen natürlichen Ökosystemen sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels. Sie legen auch Wert auf soziale Gerechtigkeit und den Schutz von Menschenrechten, da der Klimawandel oft diejenigen am stärksten betrifft, die am wenigsten dazu beitragen.