Preiml, Sablattnig und van Ee KAC verlängert mit drei Zukunfts­hoffnungen Klagenfurt - Gleich mit drei Spielern hat der KAC die Verträge verlängert. Dabei handelt es sich um die drei Eigenbauspieler Maximilian Preiml, Tobias Sablattnig und Finn van Ee. von Phillip Plattner

Alle drei Youngsters haben sich in den vergangenen Jahren bereits als Schlüsselkräfte im Future Team in der Alps Hockey League etablieren können – und hatten mittlerweile auch schon Spielanteile in der Kampfmannschaft. Gemeinsam sind sie auf knapp 300 Einsatzminuten in der vergangenen Saison beim KAC gekommen. Nun haben sie neue Verträge unterschrieben. Die beiden Verteidiger Preiml und Sablattnig haben jeweils um ein Jahr bis Ende der nächsten Saison verlängert, bei van Ee erstreckt sich der neue Vertrag bis ans Ende der Saison 2025/26.