Eine Woche lang Villach wieder Zentrum des "Jugend-Tennissports" Villach - Eine Woche lang steht Villach vom 30. April bis zum 7. Mai wieder im Zentrum des Jugend-Tennissports, wenn beim 39. "Panaceo Junior Tennis Cup" auf der Anlage des Villacher Arbeitersportvereins die besten Junioren aufeinandertreffen. Darunter auch einige Kärntner. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) Am Bild VAS-Obmann Gerhard Kofler flankiert von den Kärntner Tennis- Hoffnungen von links Tea Nedic, Stella Horacek und Max Kohler. © VAS / Krammer

Das Turnier in Villach ist für jene Tennisspieler zwischen 14 und 18 Jahre und bringt regelmäßig die Elite in die Draustadt. 120 Nachwuchstennisspieler werden um den Sieg spielen. Mit Lilli Tagger, die für einen Klagenfurter Verein spielt, ist eine “Kärntnerin” (sie ist eigentlich aus Osttirol) auch im Hauptbewerb dabei. Zwei weitere Kärntnerinnen, mit Stella Horacek und Tea Nedic, werden zudem in der Qualifikation starten.

Von je 120 bleiben je 60 im Hauptbewerb übrig

Bei den Burschen wurde zudem der Kärntner Max Kohler mit einer Wildcard für die Qualifikation ausgestattet. Von den je 120 genannten Tennisspielern können am Ende noch je 60 im Hauptbewerb spielen. “Auch heuer wird auf den VAS-Plätzen in Villach-St. Martin wieder absolutes Spitzentennis der jungen Tennisweltklasse geboten”, weiß Stadtrat Harald Sobe. Zudem sei das Turnier eine Bestätigung “für die hervorragende Arbeit des sehr engagierten Organisationsteams”.