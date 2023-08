Der ÖAMTC erklärt Staus am Wochen­ende: Wie ihr lange Wartezeiten vermeidet Kärnten - Aktuelle Wetterberichte versprechen für das kommende lange Wochenende überwiegend Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Viele Kärntner wollen sich daher einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer in Italien holen. Wie ihr den Staus entkommen könntet, erfahrt ihr hier. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) SYMBOLFOTO © Adobe Stock/ 122552623

Schönes Wetter, angenehme Temperaturen: Das erwartet uns vermutlich am kommenden langen Wochenende, wie die Wetterberichte aktuell vorhersagen. Da viele Kärntner das nutzen werden, um einen Kurzurlaub in Italien zu machen, wird es an den Grenzübergängen wohl wieder zu Staus kommen. Vor allem der Karawankentunnel ist hier ein altbekannter Hot-Spot, wie die ASFINAG berichtet. Am Samstag könnte es daher zu längeren Wartezeiten und Staus kommen. Wer sich das aber nicht antun möchte, für den hat der ÖAMTC einen Tipp.

“Idealerweise sehr früh oder sehr spät wegfahren”

Um den Urlaub in vollen Zügen genießen zu können, empfiehlt es sich, bei der Anreise ein wenig flexibel zu sein, so die Club-Experten. Wer nicht im Stau stehen möchte, sollte sich besser schon früher auf den Weg machen – den Freitag schlägt der ÖAMTC hier vor. Falls man allerdings erst am Wochenende weg kommt, sollte man sich nicht an den Hauptreiseverkehr halten. “Idealerweise fährt man schon in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden los”, so die Experten. Alternativ würde sich auch eine Reiseroute abseits der bekannten Verbindungen empfehlen.