Zahlreiche Straftaten begangen Nach Sex im Zug: Vorbestraftes Pärchen muss wegen zahlreicher Vergehen ins Gefängnis Klagenfurt / Kärnten - Wegen Sex in einem Zug der ÖBB zwischen Klagenfurt und Völkermarkt und wegen Konsums von Drogen und Widerstands gegen die Staatsgewalt griff am Mittwoch Richterin Claudia Bandion Ortner ordentlich in den Schmalztiegel: Ein 16-fach vorbestrafter, 34-Jähriger muss 18 Monate unbedingt hinter Gitter, seine 32-jährige Lebensgefährtin bekam ein Jahr teilbedingt aufgebrummt, davon vier Monate unbedingt. Beide, die sich vor Gericht selbst verteidigten, beantragten die im Gesetz vorgesehenen drei Tage Bedenkzeit. von Manfred Wrussnig 3 Minuten Lesezeit (435 Wörter) © Manfred Wrussnig Artikel zum Thema Sex im Zug: Pärchen liebte sich vor zahlreichen Zeugen

Die Sex-Geschichte sorgte dafür, dass sich einige Kiebitze im Gerichtssaal versammelten und den Ausführungen eines Zeugen, der die beiden im Liebesrausch während der Fahrt beobachtet hatte, wissbegierig lauschten. Er war eigentlich am Weg auf das WC, als er im Zug das Abteil, in dem sich die beiden vergnügten, passieren musste. “Für mich war klar, das war Sex, was da abging. Sie saß am Schoß von ihm in der Reiterstellung und machte die bekannten Bewegungen. Die Hose hatte er wie sie zu den Knien hinunter geschoben”, erzählte er der erstaunten Richterin.

“Der wollte uns filmen”

In einem Gespräch mit 5 Minuten legte er nach der Verhandlung noch nach: “Die jauchzte ordentlich dem Höhepunkt entgegen.“ Aber das war nicht alles, als der Angeklagte noch vor dem Zug ankam und sich das Paar trennte, sprang die Frau den Zeugen an, riss ihm ein Büschel Haare aus und versetzte ihm eine kräftige Ohrfeige. Was sie gar nicht abstritt: „Der wollte uns filmen, dabei hatten wir gar keinen Sex sondern haben uns nur geküsst, die Hose trage ich immer etwas unten“, gab sie allerdings zu.

“Sex im Zug? Das ist doch lächerlich!”

In einem Gespräch mit 5 Minuten während einer Prozesspause erklärte sie ihre Ansprüche. “17 Minuten Fahrt, das ist ja lächerlich, da kriegt mein Lebensgefährte in dieser Zeit doch keinen hoch.” Dazu der Angeklagte: „Im Zug Sex ist lächerlich, das können wir daheim wesentlich besser und länger auskosten.“ Aber schwerwiegender waren dann doch die anderen Anklagepunkte: Während einer Hausdurchsuchung , bei der nach Drogen gesucht wurde, gab es ordentlich Gegenwehr: Widerstand gegen die Polizei, Tritte gegen die Beamten in Richtung Geschlechtsteile, Bisse in die Hand, Tritte gegen Schienbeine, es mussten mehrere Beamten anrücken, um den Tobenden zur Räson zu bringen.

Zahlreiche Straftaten bringen Verurteilung

Alle beim Einsatz im Vorjahr in der Wohnung des Pärchens gewesenen Beamten sagten am Mittwoch als Zeugen aus, teilweise waren beide auch geständig und akzeptieren sogar Schmerzensgeldforderung der Inspektoren. Genutzt hat es nichts: Nach mehr als vier Stunden Verhandlung gab’s die eingangs erwähnten Strafen. Auch für den Sex im Zug wurden sie verurteilt. „Aber das war ja das lächerlichste an allen Anklagepunkten“, so Richterin Claudia Bandion Ortner bei ihrer Urteilsbegründung. Nun haben die beiden drei Tage Zeit, über eine Berufung nachzudenken. „Ich glaube wir werden da einen Anwalt brauchen“, grübelte der Angeklagte, getröstet von seiner Lebensgefährtin beim Verlassen des Gerichtssaales vor sich hin.