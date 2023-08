Land rät zur Impfung Masern in Kärnten: Jugendliche ist schon der dritte Fall Bezirk Spittal - Bei einer Jugendlichen aus dem Bezirk Spittal wurden Masern nachgewiesen, wie das Land heute in einer Aussendung mitteilt. Aktuell führen die Gesundheitsämter in ihrem Umfeld Erhebungen durch. Nun appelliert man daran, vom Impfangebot Gebrauch zu machen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) SYMBOLFOTO © AdobeStock_198235735

Das Land Kärnten gibt einen weiteren bestätigten Masernfall bekannt – es handelt sich um eine Jugendliche aus dem Bezirk Spittal. Nachdem es zwei Monate jetzt recht ruhig war, ist dies der dritte Fall in diesem Jahr. Gewöhnlich gebe es durchschnittlich nur einen Fall jährlich. Lediglich 2019 war ein Ausreißer, wo sich 25 Personen angesteckt haben. Das Land appelliert nun an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Diese sei für alle kostenlos und sowohl die Gesundheitsämter als auch die niedergelassenen Ärzte würden impfen.

Bei Verdacht “unbedingt zu Hause bleiben”

Bis 28. April findet sogar noch die Europäische Impfwoche statt. “Es bietet sich also perfekt an, ausständige Impfungen nachzuholen oder sich notwendige Auffrischungen verabreichen zu lassen”, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Eine solche Impfung könne in jedem Lebensalter nachgeholt werden. Personen mit Masernverdacht sollen jedenfalls “unbedingt zu Hause bleiben”, da es sich um eine hochansteckende Erkrankung handle, weiß Prettner abschließend.