Eröffnung im Mai Neue Führung: Felix Theuer­mann übernimmt Freibad in Griffen Griffen - Nachdem der Pacht- und Werksvertrag für das Freibad Griffen nach der ersten Saison im vergangenen Jahr von der Marktgemeinde Griffen als Eigentümerin aufgelöst wurde, musste die Pacht für 2023 neu ausgeschrieben werden. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) Felix Theuermann ist nun der neue Pächter des Freibades in Griffen. © Marktgemeinde Griffen

Nach intensiver Suche gab es schließlich drei Bewerbungen, die von der Gemeinde in die Auswahl einbezogen werden konnten und nach erfolgten Bewerbungsgesprächen entschied sich der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Griffen einstimmig, das Freibad an Felix Theuermann aus Griffen zu verpachten.

Jahrelange Erfahrungen

Er hat bereits vor einigen Jahren das Bad-Cafe in Griffen und die Griffner Schlossbergschänke geführt und erfüllt alle erforderlichen rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen als Badbetreiber. Die letzten 5 Jahre führte Theuermann erfolgreich das Camping Nord am Klopeiner See als Pächter. Theuermann Felix möchte neben dem klassischen Angebot der Badgastronomie auch mit der einen oder anderen Veranstaltung das Bad wieder als Ort zum Verweilen an den lauen Sommernächten positionieren.

Eröffnung voraussichtlich im Mai

Das Freizeitangebot des Freibades Griffen ist jedenfalls eine wichtige Infrastruktureinrichtung der Gemeinde. Bürgermeister Josef Müller (ÖVP) freut sich, neben der Schlossbergschänke nunmehr auch für das Freibad Griffen einen motivierten und passenden Betreiber gefunden zu haben, der das Bad langfristig führen will. Die Eröffnung des Bades ist, nicht zuletzt abhängig von der Wetterlage, für die 2. Mai-Hälfte geplant.