Standorte Süd, West, Enzenbach und Facharztzentrum Hörgas LKH Graz II hat eine neue Pflegedirektorin Graz - Die neue Pflegedirektorin Birgit Großauer, wurde heute vom KAGes-Vorstand offiziell vorgestellt. Mit ihr bekommt das LKH Graz II eine neue engagierte Pflegedirektorin, die den Beruf von der Pike auf gelernt hat. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) © Furgler

Als langjährige Mitarbeiterin war Birgit Großauer bereits in den letzten Jahren in leitendender Funktion für das Pflegepersonal für drei Standorte des LKH Graz II verantwortlich. Seit dem Wechsel von Frau Eveline Brandstätter in die KAGes-Zentrale als Direktorin für Pflege war sie auch interimistische Pflegedirektorin. Nach einem offiziellen Auswahlverfahren wurde sie vom Vorstand als Pflegedirektorin des LKH Graz II mit den Standorten Süd, West, Enzenbach und dem Facharztzentrum Hörgas bestellt.