Auch animierte Emojis soll es geben Ein Account, mehrere Handys: "WhatsApp" kündigt große Änderungen an Steiermark - Der Messenger-Dienst "WhatsApp" hat nun größere Neuerungen angekündigt. Ein Account soll künftig auf gleich mehreren Handys genutzt werden können. Bislang war das nur auf einem Gerät möglich. von Phillip Plattner SYMBOLFOTO © pixabay

Mit weitreichenden Änderungen kommt der zum Facebook-Konzern “Meta” gehörende Messenger-Dienst “WhatsApp” auf viele Menschen zu. Künftig soll ein Account auf mehreren Handy nutzbar sein. Bisher war das ja auf ein Handy mit der Telefonnummer beschränkt, künftig sollen es bis zu vier Mobiltelefone sein, wo ein Account angemeldet sein kann – zusätzlich zur Computer-Verknüpfung. Vor allem die Arbeit in Kleinunternehmen soll dadurch laut “WhatsApp” profitieren. Geschäftsaccounts wären dann auch von anderen Handys aus nutzbar.

Kommen animierte Emojis?

Weiters arbeitet “WhatsApp” weiterhin an den kleinen Gesichtchen (Emojis). Diese sollen sich nämlich zukünftig bewegen können. Dadurch soll Humor eingebaut werden können. In einem der nächsten Updates könnte es demnach so weit sein. Wie “heute.at” jedoch berichtet, soll es so sein, dass man wohl nicht immer entscheiden wird können, ob man ein herumhüpfendes oder ein normales Emoji schickt.