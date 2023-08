In Italien Autofahrer aufge­passt: Fahrt ihr in dieser Zone, müsst ihr zahlen Kärnten / Italien - Rechtzeitig vorm verlängerten Wochenende, wo es schönes Wetter und angenehme Temperaturen geben soll, wird nun auch vor Zonen gewarnt, die Autofahrer in Italien teuer zu stehen kommen könnten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © ÖAMTC

In wenigen Tagen ist schon wieder Wochenende und dieses Mal bekommen wir sogar einen Tag mehr. Das wird viele Kärntner wieder nach Süden in Richtung Italien ziehen – vor allem, wenn man sich die aktuellen Wetterprognosen so ansieht. Doch genau in unserem geliebten Nachbarland lauern in vielen Städten fiese Zonen, die den Autofahrern einiges kosten könnten. Es handelt sich um die so genannten “zona traffico limitato”, wie der ÖAMTC berichtet.

80 Euro pro Einfahrt

Diese Fahrverbote gelten in verkehrsberuhigten Zonen und sind durch entsprechende Verbotszeichen gekennzeichnet. Auf dem Verkehrsschild oder einer Zusatztafel ist dann ersichtlich, ob das Verbot permanent gültig oder nur auf bestimmte Tage oder Uhrzeiten beschränkt ist. Das unberechtigte Einfahren kann teuer werden. Für einen einmaligen Verstoß ist eine Geldstrafe ab 80 Euro zu bezahlen. Fährt man mehrmals ein oder in eine andere Zone, muss man wieder bezahlen. Das wird in größeren Städten meistens mit Überwachungskameras kontrolliert und automatisch geprüft.

So vermeidet ihr die Zonen-Falle In allen Zufahrtsstraßen auf die Beschilderung achten

Im Vorfeld abklären, ob das Hotel in einer solchen Zone liegt

Seid ihr mit Mietwagen unterwegs, muss abgeklärt werden, ob der eine Einfahrtsgenehmigung hat

Die Registrierung für die Zone kann meist übrigens auf der Homepage der jeweiligen "Commune" durchgeführt werden