Im September 2022 eskalierte in einer Wohnung in Eggenberg ein Streit, bei dem der mittlerweile 63-Jährige zu einem Messer griff und das Opfer tödlich verwundete. Sie beide standen in einem Naheverhältnis zu einer 33-Jährigen, in deren Wohnung sich der Vorfall ereignete. Der 63-Jährige befand sich laut Auskünften seit längerer Zeit in einer Liebesbeziehung mit der Frau, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielt. Das Opfer hingegen wohnte bei der Frau.

Streit begann bereits außerhalb der Wohnung

Im Laufe des Freitagabends war es bereits außerhalb der Wohnung zu Streitigkeiten zwischen den zwei Männern gekommen, welche in der Wohnung schließlich eskalierten. Der 63-Jährige machte jedoch keine konkreten Angaben zur Tat und machte während seiner formellen Beschuldigteneinvernahme im Beisein seines Rechtsanwaltes zudem von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Unzuständigkeitsurteil ausgesprochen

Für den Prozess wegen grob fahrlässiger Tötung, der am Mittwoch im Straflandesgericht in Graz stattfinden sollte, konnte kein Urteil gefällt werden. Medienberichten zufolge äußerte die Vorsitzende Richterin Julia Noack Zweifel daran, dass der Angeklagte, wie er selbst behauptete, tatsächlich aus Notwehr handelte, als er im Jahr 2022 einen tödlichen Messerstich setzte. Somit muss der Fall möglicherweise vor einem Geschworenengericht verhandelt werden. Das Unzuständigkeitsurteil ist laut mehreren Medienberichten noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.