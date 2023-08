Hubschrauber im Einsatz Motorrad kracht frontal in Auto - Lenker schwer verletzt Klein St. Veit - Zu einem schweren Unfall ist es heute auf der B82 gekommen. Auf Höhe von Klein St. Veit sind ein Auto und ein Motorrad zusammengekracht, wobei der Motorradfahrer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖAMTC/Rainer

Auf der B82 im Bereich Klein St. Veit ist es heute Nachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 57-jähriger Motorradfahrer und eine 43-jährige Autofahrerin sind frontal zusammengestoßen. Ersterer musste vom Rettungshubschrauber verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto ist erheblicher Sachschaden, am Motorrad ein Totalschaden entstanden. Die Bundesstraße war wegen der Unfallerhebungen in diesem Bereich für eine Stunde komplett gesperrt.