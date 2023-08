Unglaublich schade! Traurige Nachrichten: Beliebte Metal-Bar in Graz schließt Graz - Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten muss die bekannte Hard-und-Heavy-Metal-Bar "Tick Tack" in Graz seine Türen schließen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Elisa Auer

Der Betreiber der bekannten Hard-und-Heavy-Bar “Tick Tack” verkündete mit schwerem Herzen, dass die Bar aufgrund finanzieller Schwierigkeiten geschlossen werden muss. Trotz des kontinuierlichen Kampfes der letzten Monate war es nicht möglich, den Betrieb weiterzuführen. “Ich möchte mich von ganzem Herzen bei all jenen bedanken, die mich bis zuletzt dabei unterstützt haben weitermachen zu können. Danke an alle Gäste, meine Freunde, an die Familie und das gesamte Personal”, schreibt er in einem Facebook-Posting.