Es wird teurer! Park­gebühren in Graz sollen erhöht werden Graz - Die Stadt Graz plant, die Parkgebühren in den blauen und grünen Zonen anzuheben, was die erste Erhöhung seit fünf Jahren wäre. Die genaue Höhe der Erhöhung wird noch diese Woche ausgehandelt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) © St. Veit

Die Gebühren für das Parken in Graz sollen angehoben werden, sowohl in der grünen als auch in der blauen Zone. Es handelt sich dabei um die erste Gebührenerhöhung seit 2018 und etwa 25.100 Parkplätze wären betroffen. Die Stadt Graz nimmt jährlich rund 18 Millionen Euro aus der Bewirtschaftung der Parkplätze in den Zonen ein. Derzeit wird noch verhandelt, um wie viel genau die Gebühren angehoben werden sollen. Laut dem ORF steht im Raum, dass der Stundentarif in den grünen Zonen von 1,60 Euro auf zwei Euro und in den blauen Zonen von bisher 2 Euro auf 2,40 oder 2,60 Euro erhöht werden sollen.