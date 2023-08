Constance Mochar und Edeltraud Ratz Neue SPÖ-Gesichter im Klagenfurter Gemeinderat Klagenfurt - Mit Constance Mochar und Edeltraud Ratz gibt es nun gleich zwei Frauen für die SPÖ im Klagenfurter Gemeinderat. Sie folgen Maximilian Rakuscha und Manfred Mertel nach. Zudem wird Stadtrat Franz Petritz der neue Klubobmann der SPÖ-Gemeinderatsfraktion. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) © SPÖ Klagenfurt

“Franz Petritz bringt mit seinem profunden und langjährigen Erfahrungsschatz rund um die Klagenfurter Stadtpolitik wichtige Assets für die Klubarbeit”, so die SPÖ in einer Aussendung. Edeltraud Ratz soll vor allem auch als Sprachrohr für die ältere Generation und im Stadtteil Hörtendorf dienen, Constance Mochar kommt für den Stadtteil St. Martin / Kreuzbergl. Sie ist aus der Privatwirtschaft und seit Dezember 2022 sogar Präsidentin des Kärntner Triathlonverbandes. Maximilian Rakuscha wechselt dahingegen in den Landtag und Manfred Mertel sogar in den Bundesrat.