Heute Großmutter (81) bei Forstunfall schwer verletzt Frohnleiten - Bei einem Forstunfall Mittwochnachmittag, 26. April 2023, wurde eine 81-Jährige unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 16.15 Uhr war ein 25-Jähriger in einem Waldstück im Ortsteil Gschwendt oberhalb eines Anwesens mit dem Wegräumen von Baumstämmen beschäftigt. Die 81-Jährige, sie ist die Großmutter des 25-Jährigen, sah vor Ort ihrem Enkel beim Arbeiten zu. Dabei wurde sie von einem vorerst verkeilten, vier Meter langen, wegschnellenden Baumstamm am Kopf getroffen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert. Sie konnte nach der ambulanten Behandlung in häusliche Pflege entlassen werden.