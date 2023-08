Tausende Euro Bargeld gestohlen Einbrecher verwüsten fünf Firmen­gebäude in Kötschach-Mauthen Kötschach-Mauthen - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch wurden gleich fünf Einbruchsdiebstähle in Kötschach-Mauthen gemeldet. Dabei wurden mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen und hoher Sachschaden ist entstanden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) SYMBOLFOTO © Adobe Stock - New Africa

Unbekannte Täter haben heute Nacht gleich fünf Mal in diverse Firmengebäude in Kötschach-Mauthen eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Sie haben die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld mitgenommen. In einem der Fälle haben sie sogar einen Wandtresor aus der Wand gehebelt und diesen mitgenommen. Insgesamt haben sie nicht nur mehrere tausend Euro Schaden angerichtet sondern auch mehrere tausend Euro an Bargeld gestohlen.