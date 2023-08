Schwer verletzt Gegen Leit­schiene gekracht: Motor­radfahrer stürzt am Plöcken­pass schwer Plöckenpass - Heute Nachmittag ist ein 26-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf der Plöckenpass-Straße ins Schleudern geraten und in weiterer Folge gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (56 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖRK/Kellner Thomas Holly

Am Plöckenpass ist heute Nachmittag ein 26-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad gestürzt. Er war zuvor in einer Kehre ins Schleudern gekommen. In weiterer Folge schlitterte er dann samt Motorrad gegen eine Leitschiene und verletzte sich bei dem Unfall schwer, wie die Polizei berichtet. Die Rettung musste ihn in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz bringen.