Warm Am Donners­tag sind Sonne & bis zu 18 Grad zu erwarten Kärtnen - Am Donnerstag gibt es in Kärnten dichtere Wolken und zeitweise etwas Sonne. Es kann auch kurzzeitig regnen. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.

Am kommenden Donnerstag erwartet Kärnten wechselhaftes Wetter mit zeitweiligen Sonnenschein und dichteren Wolken. Vorallem am Nachmittag kann es vereinzelt zu kurzen Regenschauern kommen, allerdings bleibt es in vielen Gebieten trocken. Die Temperaturen steigen dabei auf angenehme 13 bis 18 Grad. Es ist empfehlenswert, wetterfeste Kleidung dabei zu haben und bei Bedarf einen Regenschirm bereitzuhalten.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.