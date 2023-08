Ursache noch nicht klar

Gebäude in Frauental in Vollbrand: Zahlreiche Feuer­wehren im Einsatz

Frauental an der Laßnitz - Aus bisher ungeklärter Ursache brach Mittwochabend, am 26. April, in einem Gebäude ein Brand aus. Verletzt wurde niemand, die Höhe des beträchtlichen Sachschadens steht noch nicht fest.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (154 Wörter)