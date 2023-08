Militärischer Festakt Mit besonderen Aus­zeichnungen: 7. Jäger­brigade feiert ihren Brigade­tag Klagenfurt - Die 7. Jägerbrigade führt am Freitag, dem 28. April 2023 am Exerzierplatz der Klagenfurter Windisch (künftig Georg Goess) - Kaserne ihren Brigadetag durch. Im Rahmen eines militärischen Festaktes werden verdiente Soldaten der Bataillone der „leichten“ 7. Jägerbrigade, durch ihren Kommandanten, Brigadier Horst Hofer, für ihre besonderen Leistungen im vergangenen Jahr, ausgezeichnet. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (323 Wörter) © Michael Steinberger/Bundesheer

Das Kommando der 7. Jägerbrigade hat seinen Sitz in der Oberst Georg-Goess-Kaserne in Klagenfurt. Dieses Kommando führt in Kärnten das Stabsbataillon 7, mit Teilen in Klagenfurt und in Bleiburg, dem Jägerbatailon 25 in Klagenfurt und dem Pionierbataillon 1 in Villach. Zudem werden das Jägerbataillon 18 in St. Michael in der Steiermark, das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 in Feldbach und die ABC-Abwehrkompanie des Stabsbataillons 7 in Graz, sowie das Jägerbataillon 12 in Amstetten vom Kommando der 7. Jägerbrigade geführt. Dieses Kommando ist somit das 2. wesentlichste Kommando in Kärnten, neben dem Militärkommando Kärnten, und untersteht seit 2021 der Direktion Einsatz in Graz.

7. Jägerbrigade

Die Soldatinnen und Soldaten der „leichten“ 7. Jägerbrigade erfüllen ihre Aufträge “OFFENSIV – PRÄZISE – SCHNELL” zum Schutz der Bevölkerung. Aufgrund ihrer großen internationalen Erfahrung, guten Ausbildung und hohen Kaderstärke ist die 7. Jägerbrigade für die Erfüllung von Aufträgen im In- und Ausland bestens gerüstet und vorbereitet. Mit ihren speziellen Fähigkeiten, wie z.B. der Einsatzführung im verbauten Gebiet inmitten der Bevölkerung, der Möglichkeit des Transportes von Soldatinnen und Soldaten mit Luftfahrzeugen in Räume, wo andere Kräfte des Bundesheeres nicht hinkommen, kann die Brigade auf derzeitige und zukünftige Bedrohungen im gesamten Bundesgebiet reagieren. Durch ihre Spezialisierung trägt die „Siebente“ als wesentlicher Motor zur Weiterentwicklung des Österreichischen Bundesheeres bei. Die 7. Jägerbrigade ist mit ihren Bataillonen auch für rund 5.400 Milizsoldaten verantwortlich.

Ehrengäste erwartet

Zu dieser Veranstaltung werden zahlreiche Ehrengäste aus dem öffentlichen Leben, der Politik, Wirtschaft und dem Militär erwartet. Auch hochrangige militärische Delegationen aus Deutschland, Slowenien und Italien von den Partnerbrigaden der „Siebenten“ werden am militärischen Festakt teilnehmen. Im Zuge der „Heeresgliederung Neu“ mit 1. April 1999 entstand neben dem Militärkommando Kärnten mit der 7. Jägerbrigade ein selbständiger großer Einsatzverband im Süden Österreichs. Davon leitet sich der Brigadetag der 7. Jägerbrigade ab.