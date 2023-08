Über 1000 Mannschaften aus 10 Ländern

Inter­nationaler Mathematik­wettbewerb Náboj 2023 an der FH Kärnten

Villach - Am 21. April 2023 fand der internationale Mathematikwettbewerb Náboj erstmals an der Fachhochschule (FH) Kärnten am Campus Villach statt. Über 1000 Mannschaften aus 10 Ländern nahmen auf internationaler Ebene an dem sportlich-mathematischen Teamwettbewerb teil.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (178 Wörter)