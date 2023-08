Hier erfahrt ihr wo und wann Abend-Demo lässt Grazer Öffi-Verkehr teilweise still stehen Graz - Am Freitagabend wird in Graz demonstriert. Für kurze Dauer müssen in dieser Zeit dann auch der Öffi- und Individual-Verkehr in den betroffenen Regionen angehalten werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

Am Donnerstagabend fand die monatliche Versammlung zum Thema “Femi(ni)zide” statt. Die Teilnehmer demonstrierten dabei gegen Gewalt (und Mord) an Frauen – erst kürzlich wurde wieder ein Frau in Graz erstochen. Die Versammlung begann um 17.30 Uhr am Griesplatz und bewegte sich ab 18 Uhr in Richtung Lendplatz. Einige Bus- und Straßenbahnlinien mussten im Laufe der kommenden Stunde dann kurzfristig angehalten werden.

Nächste Abend-Demo

Bereits am Freitag kommt es dann auch schon zur nächsten abendlichen Demo zum Thema “Frieden. Friedliche Aufforderung an unsere Politiker, Friedensverhandlungen sofort zu unterstützen”. Im Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr dürfte es da zu Anhaltungen einer Buslinie und zahlreichen Straßenbahnlinien kommen. Die Demonstranten setzen sich um 18.30 Uhr vom Karmeliterplatz aus in Richtung Burggasse und dann wieder zurück zum Karmeliterplatz in Bewegung. Wann und wo angehalten werden muss, erfahrt ihr in der Infobox unten.