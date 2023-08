Auster-Freibad öffnet Grazer Badesaison startet am 1. Mai Graz - In wenigen Tagen wird in Graz die Freibad-Saison eröffnet. Das Auster-Freibad ist wie immer auch das erste Grazer Freibad, das in den Sommer startet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © Holding Graz

Während das Auster-Freibad im Bezirk Eggenberg bereits in wenigen Tagen, am 1. Mai, die Grazer Schwimm-Saison eröffnet, ziehen die übrigen Freibäder dann am 18. Mai nach. An diesem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) öffnen das Bad Straßgang, das Augartenbad, das Stukitzbad und das Margaretenbad einheitlich ihre Pforten. Auch das Ragnitzbad, das von der Freizeit Graz verpachtet ist, wird an diesem Tag die ersten Badegäste begrüßen.