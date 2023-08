Schienenersatzverkehr mit Bussen Cup-Sieger Sturm? "Holding Graz" bereitet sich schon auf Titelfeier vor Graz - Am kommenden Sonntag, den 30. April, findet in Klagenfurt das Cup-Finale zwischen dem SK Sturm Graz und Rapid Wien statt. Für den Fall der Fälle, falls Sturm den Titel mit nach Hause nehmen kann, bereitet die "Holding Graz" auch schon einen Schienenersatzverkehr mit Bussen vor. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) SYMBOLFOTO © SK Sturm Graz ­

Unmöglich scheint es nicht, dass der SK Sturm Graz am kommenden Sonntag den Cup-Titel in Klagenfurt holen wird – immerhin geht man als Favorit in die Begegnung mit Rapid Wien. Für den Fall der Fälle bereitet sich jedenfalls die “Holding Graz” bereits auf eine etwaige Meisterfeier vor. In diesem Fall würde es am 1. Mai dann nämlich Schienenersatzverkehr mit Bussen geben, wie man berichtet. Die Feierlichkeiten sollen am “Tag der Arbeit” dann zwischen 15.30 und 24 Uhr am Hauptplatz stattfinden.