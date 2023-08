"Storchenverein Tierliebhaber" sorgt jetzt für sie Waldkauz­babys auf Straße gefunden: Sie sind erst wenige Tage alt St. Johann im Saggautal - Passanten haben erst kürzlich in St. Johann im Saggautal drei süße Flaumknäuel gefunden. Die drei Waldkauzbabys im Alter von etwa zehn bis 14 Tagen sind nun beim "Storchenverein Tierliebhaber" untergebracht, wo sie aufgepeppelt und gepflegt werden sollen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) © Storchenverein - Tierliebhaber

Normalerweise sitzen Waldkauzbabys, die noch keine zwei Wochen alt sind, noch im Nest und lassen sich von ihren Eltern versorgen. Erst im Alter von etwa einem Monat verlassen sie es und setzen sich auf nahegelegene Äste und Zweige. Passanten haben allerdings kürzlich wenige Tage alte Waldkauzbabys in St. Johann im Saggautal am Boden gefunden. “Dort waren sie Krähen und Raubtieren hilflos ausgeliefert”, berichtet der “Storchenverein Tierliebhaber”.

Jetzt werden sie erst mal aufgepeppelt

Beim Verein werden sie nun auf der Storchenstation erstmal wieder aufgepeppelt und gepflegt. In den nächsten Tagen soll dann noch entschieden werden, ob die drei süßen Flaumknäuel bis zu ihrer eigenen Selbstständigkeit noch dort bleiben werden oder eventuell an das Naturschutzzentrum in Bruck an der Mur übergeben werden sollen.