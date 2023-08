Zwischen 2. und 12. Mai "Das ist unverzicht­bar": Euro­fighter tagelang über der Steiermark Steiermark - Von 2. bis 12. Mai könnte es wieder etwas lauter werden und die Fenster könnten klirren. Dann nämlich sind die Eurofighter des Bundesheers über Österreich unterwegs. Je zwei Überschallflüge täglich sind zwischen 8 und 16 Uhr geplant. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © Markus Zinner/Bundesheer

“Dieses Training ist für unsere Luftstreitkräfte unverzichtbar. Der schreckliche Krieg in der Ukraine hat uns mit Nachdruck vor Augen geführt, wie wichtig ein verlässlicher Schutz aus der Luft für einen souveränen Staat ist”, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Das Fliegen mit Überschall muss immer wieder trainiert werden, da die körperlichen Belastungen im Simulator nicht dargestellt werden können.

Über Graz bleibt es ruhig

Geflogen wird übrigens beinahe über dem gesamten Bundesgebiet – auch in der Steiermark. Eine Ausnahme bilden Ballungsräume um die Landeshauptstädte, über Klagenfurt dürfte es also relativ ruhig bleiben. Die Fluggebiete werden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird in großen Höhen geflogen. Zudem werden noch einige weitere Maßnahmen getroffen, um die bodennahe Schallausbreitung zu reduzieren.