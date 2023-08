Doppel-Mord? Polizei konnte nun erstmals mit vermeintlichem Täter sprechen

Schreckliche Szenen ereigneten sich am vergangenen Samstag, den 22. April, in den frühen Morgenstunden. Erst soll ein 28-jähriger Mann seine Lebensgefährtin in einer Grazer Wohnung niedergestochen haben, danach hat er einen Verkehrsunfall verursacht, der einem weiteren Menschen das Leben kostete – wir haben berichtet. Nun ist er aus dem Tiefschlaf geweckt worden.

Mann nahm seine Verhaftung zur Kenntnis

Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes konnten am Mittwochnachmittag, den 26. April, daher auch erstmals mit dem Verdächtigen in Kontakt treten. Der Mann, der sich nach wie vor im Krankenhaus befindet, zeigte sich zeitlich und örtlich orientiert und nahm seine Verhaftung zur Kenntnis. Zur Sache verweigerte er sämtliche Auskünfte. Er wurde nun der Justizwache übergeben.