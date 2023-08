Traurige Neuigkeiten aus dem Univiertel Aus gesundheitlichen Gründen: Pasta-Lokal in der Zinzendorfgasse muss schließen Graz - Mit ihrem Standort in der Zinzendorfgasse erfreute sich die "Pastaria" stets großer Nachfrage. Vor allem für Studenten war das zentrale Lokal ein gefundenes Fressen und die italienischen Teigwaren sättigende Lernstärkung. Nun müssen die Besitzer jedoch eine traurige Nachricht verkünden: Die "Pastaria" muss schließen! von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) © Elisa Auer

Pasta ist ein wahres Soulfood! Seit 2008 führen Inge Kahr und Herbert Gutmann die “Pastaria” in der Zinzendorfgasse direkt beim Sonnenfelsplatz. Zusätzlich zu dem warmen Speiseangebot gibt es auch einen kleinen Shop, in dem die Teigwaren erworben werden können. Die Gäste sind vor allem Studenten, die dort ihr Mittagessen einnehmen oder sich die Pasta-Gerichte to go bestellen. Nun soll das Lokal dem Univiertel weichen.

Betreiber werden ihre Kunden vermissen

Warum aber muss das Pasta-Lokal schließen? “Aus gesundheitlichen Gründen haben wir vor, den Standort aufzulassen”, bestätigt Kahr gegenüber 5 Minuten. Sie betont, dass die Schließung keine finanzielle Ursache hat, da die Nachfrage stets groß war. In einer E-Mail verabschiedeten sich die Betreiber bereits vorab von ihren vielen Gästen. Der Beschluss der Schließung fällt ihnen nicht leicht, zumal sie das Lokal bereits seit 15 Jahren führen und somit schon echte “Urgesteine” der Gastronomie im Univiertel sind. “Am meisten werden wir unsere ganz lieben Stammgäste vermissen”, betrauert die Inhaberin, die nach der langen Zeit die Kundschaft ins Herz geschlossen hat.

Das Lokal wird nun der Zinzendorfgasse weichen © Elisa Auer

Datum der Schließung noch nicht fixiert

Wie lange kommt man noch in den Genuss der Teigwaren? “Ein genaues Datum, wann wir schließen werden, gibt es noch nicht. Das Lokal wird normal weitergeführt, bis sich jemand meldet, der den Standort übernehmen will”, so äußert sich die Betreiberin der “Pastaria”. Bis sich ein neuer Besitzer findet, gibt es keinerlei Einschränkungen. Was Öffnungszeiten und Angebot betrifft, ändert sich nichts. Für alle Stammgäste und Pasta-Liebhaber: Ein paar Besuche sollten sich noch ausgehen, bevor die “Pastaria” dem Univiertel weichen wird.