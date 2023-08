Ganz schön was los in Lend! Lendwirbel-Auftakt: "Schlager­garten Gloria" leitet Nachbar­­schafts­fest ein Graz - Bald kommt ordentlich Leben nach Lend! Den Startschuss für das mehrtägige Nachbarschaftsfest "Lendwirbel" erfolgt bereits am Sonntag. Ab 12 Uhr gibt es im Volksgarten Live-Musik. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) © pexels

Was genau aber kann man sich unter dieser Veranstaltung vorstellen? “Unbeschwerte Zeiten für Jung und Alt mit Liebe, Tanz und tausend Schlager”, heißt es auf der Website. Nachdem der Volksgarten ganztägig als Treffpunkt für Fans von Musik und Unterhaltung dient, wird es auch kulinarische Verpflegung geben. Dafür sorgen “Scherbe”, “Eule Bier” und “Flying Kitchen”, verhungern wird man also nicht.

Programm für Groß und Klein

Der “Schlagergarten Gloria” startet bereits zur Mittagszeit. Bis 22 Uhr wird es Musik geben. Aber auch für jüngeres Publikum wird es Angebot geben. Um 12.30 Uhr gibt es ein Hörspiel für die Kleinen und um 13 Uhr sorgt der SoSamma-Chor für musikalische Unterhaltung. Das Line-up zeigt sich vielfältig: Als Headliner werden “Gloria All Stars”, “Tony Wegas”, “Resi Reiner” und “Kaleidoskop” für Stimmung sorgen. Auch andere bekannte Namen finden sich am Programm, unter anderem “Michael Ostrowski”. Wer nicht bis Sonntag warten will, der kann auch schon am Samstag beim “Tanzkaraoke”-Videodreh ab 14 Uhr am Lendplatz vorbeischauen. Spätestens aber ab nächster Woche wird es bunt und laut im Bezirk Lend! Das Nachbarschaftsfest präsentiert dabei ein abwechslungsreiches Programm.