Schwerer Unfall Explosion: Arbeiter (40) erlitt schwere Ver­brennungen Bleiburg - Bei Abbauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke kam es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall.

Ein 40-jähriger Mann aus Graz war heute mit Abbauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Aich (Gemeinde Bleiburg) beschäftigt. Die aus Eisen bestehende Brücke wurde dabei in Teile zerschnitten und so zum Abtransport vorbereitet. Das Zerschneiden erfolgte mittels Autogenschweißgeräten.

Als der Angestellte einen Teil der alten Brücke mittels Schweißgerät durchtrennen wollte, platzte, vermutlich wegen eines technischen Gebrechens, der Sauerstoffschlauch. Dadurch kam es zu einer Explosion, wobei der Angestellte schwere Verbrennungen erlitt. Der Mann wurde von der Rettung Bleiburg sowie vom Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt und anschließend in das Klinikum Klagenfurt geflogen.