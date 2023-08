Eine Person verletzt

Autofahrer übersieht anderen Wagen - und kracht hinein

Floing / Bezirk Weiz - Bei einer Kollision zweier Autos am heutigen Donnerstag, den 27. April in der Früh, wurde eine Autofahrerin in Floing (Bezirk Weiz) leicht verletzt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (75 Wörter)