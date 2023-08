Rettungshubschrauber im Einsatz

Arbeits­unfall: Grazer (40) erlitt bei Ex­plosion schwere Ver­brennungen

Graz/Kärnten - Bei Abbauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Völkermarkt (Kärnten) kam es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall. Ein 40-jährger Grazer erlitt dabei schwere Verbrennungen.

