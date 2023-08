Mit umweltfreundlichen Farben Wow: 3D-Gemälde schmücken bald die Villacher Innen­stadt Villach - Drei neue Photopoints wird es bald auf dem Villacher Hauptplatz geben. In der kommenden Woche gestalten zwei international bekannte 3D-Künstler die Fernwärme-Baustellen und sorgen damit für neue Attraktionen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (240 Wörter) Zum Geburtstag der KärntenTherme malte Gregor Wosik dieses dreidimensionale Bild. © Privat

Die Fernwärme-Installierungen in der Villacher Innenstadt machen den Hauptplatz zur grünsten und buntesten Baustelle: Gregor Wosik, bekannter 3D-Künstler aus dem deutschen Mönchengladbach, wird ab Dienstag, 2. Mai 2023, den Hauptplatz bemalen. Mit seiner Partnerin Daniela Löh hat er drei Motive in dreidimensionaler Optik entworfen, die er binnen vier Tagen auf die Asphaltstreifen zaubern möchte. Die momentan kopfsteinpflaster-losen Bereiche sind jene Zonen, an denen im kommenden Frühjahr an der Fernwärmeleitung und an den Schwammstadtbäumen weitergebaut wird.

“Eine Bereicherung für die Stadt”

„Wir wollen den Besuchern mit diesem Kunstprojekt eine zusätzliche Attraktion in der Villacher Innenstadt bieten“, sind sich Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Stadtmarketing-Vorsitzender Hubert Marko einig. Vier Tage lang wird man Wosik und Löh beim Malen über die Schulter blicken können. „Kunst im öffentlichen Raum ist immer positiv und bereichernd für eine Stadt. Wir beweisen damit auch, dass man Baustellen optisch attraktiv machen kann.“

Fotopoints

Die 3D-Gemälde werden mit umweltfreundlichen Farben aufgebracht, die zwar der Witterung trotzen, später jedoch wieder problemlos entfernt werden können. Die Motive werden auch als interessante Photopoints dienen. Gregor Wosik und Daniela Löh sind jene beiden Künstler, die im Vorjahr zum zehnten Geburtstag der KärntenTherme das riesige dreidimensionale Gemälde auf dem Vorplatz gestaltet haben. Bis alle Schwammstadtbäume ihren fixen Platz auf dem Hauptplatz bekommen haben, spendet die sogenannte Wanderallee den Gästen wieder Schatten.