Nach fünf Jahren KAC trennt sich von Head­coach Petri Matikainen Klagenfurt - Nach fünf Jahren, die von zwei Meistertiteln gekrönt wurden, endet die Ära von Petri Matikainen als Head Coach des EC-KAC – und damit das zweitlängste Trainerengagement in der Klubgeschichte. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (412 Wörter) © EC-KAC/Kuess

“Der EC-KAC und Head Coach Petri Matikainen haben nach eingehender und ausführlicher Analyse der vergangenen Saison die gemeinsame Entscheidung getroffen, fortan getrennte Wege zu gehen”, heißt es in einer aktuellen KAC-Aussendung. Der Klub und der seit Sommer 2018 in Klagenfurt arbeitende Trainer fixierten am heutigen Donnerstag die schriftliche Vereinbarung über eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 befristeten Arbeitsverhältnisses. „Wir sind in den vergangenen Wochen zur gemeinsamen Entscheidung gelangt, dass der Klub und ich in unterschiedlichen Richtungen in die Zukunft gehen sollten. Ich hatte fünf schöne Jahre in Klagenfurt, herausragend waren natürlich die beiden Meistertitel”, so Matikainen und betont: “Ich kann mich abschließend nur sehr herzlich bedanken – bei der Organisation des EC-KAC, den Trainern und Betreuern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, den Spielern in unseren Mannschaften der vergangenen fünf Jahre, den Fans der Rotjacken und der Stadt Klagenfurt insgesamt. Es war eine gute Zeit und wir gehen als Freunde auseinander.”

Fünf erfolgreiche Jahre

Petri Matikainen verlässt den österreichischen Rekordmeister als zweifacher Titelträger, sowohl 2019 als auch 2021 führte er die Rotjacken zu Championaten in der EBEL bzw. ICE. Unter der Führung des Finnen verlor der EC-KAC nur zwei der insgesamt zehn komplettierten Playoff-Serien, in der jüngst zu Ende gegangenen Spielzeit musste sich seine Mannschaft im Halbfinale in fünf Partien dem späteren Titelträger EC Salzburg geschlagen geben. Die Amtszeit des 56 Jährigen war die zweitlängste eines Cheftrainers in der Geschichte des Kärntner Traditionsklubs: Er stand bei den Rotjacken in insgesamt 294 Ligaspielen an der Bande, 173 davon wurden gewonnen. Mit einer Winning Percentage von 58,8 Prozent ist Petri Matikainen der erfolgreichste KAC-Trainer seit knapp zwei Dekaden, sein Landsmann Jorma Siitarinen (2003/04) war der letzte Head Coach, dessen Engagement in Klagenfurt mit einer höheren Erfolgsquote endete. Noch wesentlich höher – bei 65,4 Prozent – lag der Anteil an von den Rotjacken siegreich beendeten Playoff Spielen in der Matikainen-Ära. Zudem stellte der Finne einen neuen Klubrekord auf: Kein Trainer in der KAC-Historie stand in mehr Begegnungen der Post Season an der Bande als er (52).

Der EC-KAC bedankt sich bei Petri Matikainen für sein Engagement, seine Hingabe und seine geleistete, höchst erfolgreiche Arbeit in den vergangenen fünf Jahren. Auf seine Ära als Trainer der Rotjacken wird in Klagenfurt stets mit Hochachtung und Respekt zurückgeblickt werden, den Head Coach und seine Familie begleiten die besten Wünsche für die berufliche und private Zukunft.