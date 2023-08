Zusammenarbeit in Planung Besuch aus Frankreich: Bot­schafter Gilles Pécout zu Gast in Kärnten Klagenfurt - Landeshauptmann Kaiser und Landesamtsdirektor Platzer sprachen mit Botschafter Pécout und Honorarkonsul Petschnig über neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) Gilles Pécout trägt sich ins Buch ein. Mit Dieter Platzer und LH Peter Kaiser. © LPD Kärnten/ Wajand

Erfreut über den hohen Besuch in Kärnten, hieß am Donnerstag, dem 27. April 2023, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) den französischen Botschafter Gilles Pécout in der Kärntner Landesregierung herzlich willkommen. Gemeinsam mit Landesamtsdirektor Dieter Platzer und Honorarkonsul Otmar Petschnig wurde über eine vertiefte Zusammenarbeit in Bereichen wie Bildung, Wirtschaft und Tourismus gesprochen.

Viele neue Möglichkeiten

Kaiser nutzte die Gelegenheit zudem, um den Botschafter über die politische Situation in Kärnten und die Ziele der gerade geschaffenen Nachhaltigkeitskoalition zu informieren. „Besonders positiv sind die guten Entwicklungen im Wirtschaftsbereich“, betonte der Landeshauptmann, und erwähnte in diesem Rahmen auch die Möglichkeiten, die sich dank der Koralmbahn und dem damit entstehenden Zentralraum zwischen Villach und Graz ergeben werden. Auch die Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten hob Kaiser in diesem Gespräch als beispielgebend hervor.

Beeindruckende Arbeiten

Pécout zeigte sich interessiert an der politischen Situation in Kärnten. Angesprochen wurde in diesem Rahmen, das sich ständig verbessernde Verhältnis zur slowenischen Minderheit. Beeindruckt zeigte sich Pécout vom Gemeinsamen Komitee Kärnten-Slowenien, von dem Kaiser berichtete. Man habe hier laut Kaiser einen kontinuierlichen Weg der kleinen Schritte begangen und es sei gelungen, die Zusammenarbeit zwischen Kärnten und Slowenien stetig zu intensivieren.