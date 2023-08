Natura 2000 Erlebnis Umwelt­schutz: Neuer Pfad eröffnet im Lake­side Park Klagenfurt/Lakeside Park - Nachhaltigkeit wird im Lakeside Park großgeschrieben, neben der Eröffnung eines Erlebnispfades im Natura 2000 Gebiet geht das vom Land Kärnten geförderte Projekt SENAL mittlerweile in seine 3. Phase. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (316 Wörter) Vertreter aus Stadt, Land und Lakeside Park eröffnet den Erlebnispfad. © Lakeside Park

Der Lakeside Park in Klagenfurt ist der einzige Science & Technology Park weltweit, der in direkter Nachbarschaft, und sogar am eigenen Grund ein Natura 2000 Gebiet hat. Das 77 Hektar große Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg erstreckt sich südlich des Lakeside Parks über den Südring zum Wörthersee und beherbergt zahllose, seltene Arten an Pflanzen und Tieren. Um dies erlebbar zu machen hat der Lakeside Park einen QR basierten Erlebnispfad entwickelt, der es ermöglicht den Wandel der Jahreszeiten im Schutzgebiet zu beobachten.

Geheimnisse des Schutzgebiets entdecken

Für Bernhard Lamprecht, Geschäftsführer des Lakeside Parks, wird Nachhaltigkeit immer wichtiger, so “wurden bereits viele Maßnahmen zu Nachhaltigkeit im Lakeside Park umgesetzt um mit dem Mobilitätskonzept, dem Bienenlehrpfad und den Anpassungen in der Haustechnik nur einige zu nennen. Der Erlebnispfad Lakeside Park Natura 2000 ermöglicht es nun Mitarbeitern und Forschern im Park, aber auch Jugendlichen, Schülern aber auch Passanten die Geheimnisse des Schutzgebiets zu entdecken. Diese entwickelten Nachhaltigkeits-Maßnahmen sehen wir als Beginn eines zukünftigen Stärkefeldes im Park.”

Erleben und begreifen

Georg Haimburger, Umweltabteilung Land Kärnten, freut sich den Erlebnispfad zu eröffnen und betont “die Wichtigkeit Umweltschutz für die Bevölkerung erleb- und begreifbar zu machen. Mit den QR-Codes kann man auch Tierlaute nachhören und sie bei der nächtlichen Futtersuche beobachten. Das Land Kärnten unterstützt deshalb auch gerne das Projekt SENAL, welches gerade in seine dritte Phase geht und vor kurzem eine neue Fledermausart für Österreich entdeckt hat.”

City Nature Challenge 2023

Auch der Vizebürgermeister der Stadt Klagenfurt, Philipp Liesnig (SPÖ), unterstützt das Projekt. “Unter den aktuellen Projektaktivitäten fallen auch Untersuchungen des Schilfbestandes im Natura 2000-Gebiet sowie Schmetterlingserhebungen 2023. Das bildet die Basis für die diesjährige ‘City Nature Challenge 2023’, die in Klagenfurt und weltweit am langen Wochenende um den 1. Mai stattfindet und Erwachsene und Jugendliche für Umweltschutz und Nachhaltigkeit begeistert.