Naherholungsgebiet Alles neu: Strand­bad Reßnig wird in Freizeit­anlage umgewandelt Ferlach - Um weiterhin ein öffentliches Strandbad betreiben zu dürfen, müsste das gesamte Badegelände eingezäunt werden. Seitens der Behörden haben Strandbäder eine Risikobeurteilung durchzuführen. Nun wird es in eine Freizeitanlage umgewandelt. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (279 Wörter) Für die Besucher soll sich jedoch nicht viel ändern. © Peter Just

Dabei ist einiges zu beachten: Zum Beispiel müssen Bade- und Betriebszeiten festgelegt werden. Außerhalb dieser Betriebszeiten ist das gesamte Gelände abzusperren. Darüber hinaus müssen mindestens drei zu Rettungsschwimmer und Ersthelfer ausgebildete Personen für den Badebetrieb zusätzlich angestellt werden. Die Gemeinde würde hier mit Kosten in einer Höhe von einer halben Million Euro konfrontiert. In Folge wäre die Einhebung von Eintrittspreisen unumgänglich.

Einige Veränderungen geplant

Da sich die Stadtgemeinde Ferlach nicht in der Lage sieht, unter diesen Auflagen das Strandbad Reßnig zu betreiben, wird das Strandbad aufgelassen und in eine neue Freizeitanlage/Naherholungsgebiet mit freien Seezugang umgewandelt. Der Bereich um den See wird weiterhin gepflegt und mit Mülleimern ausgestattet. Die WC- und Duschanlagen dürfen für Wanderer, Radfahrer, Erholungssuchende und Sportler offengehalten werden. Der Kinderspielplatz im Osteruferbereich bleibt erhalten. Baden ist beim freien Seezugang erlaubt, jedoch muss alles abgebaut werden, was auf einen Badebetrieb hinweist (Stege, Einstiegshilfen, Nichtschwimmerbereich, Außen-Duschen). Baden ist auf eigene Gefahr gestattet. Auch die Hundebadezone wird aufgelöst und in eine Hundefreilaufzone umgewandelt. In der Freizeitanlage befinden sich zwei Volleyballplätze, die noch dieses Jahr um eine Calisthenics Sportanlage erweitert werden.

Nutzung bleibt weiterhin kostenlos

„Für die Besucher ändert sich nicht viel. Die Nutzung der Anlage bleibt weiterhin kostenlos, jedoch müssen wir auf Grund der behördlichen Vorgaben alles abbauen, was auf einen Badebetrieb hinweist“, so Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ) über die Umwandlung des Strandbades Reßnig zur Freizeitanlage. Die Einnahmen aus den Parkgebühren, werden wie bisher für die Erhaltung der Sanitäranlagen, die Pflege, die Müllentsorgung und für die Adaptierung der Freizeitanlage herangezogen.