Im Casino Velden Über 450 Absolventen: Nun wurden die Meister ihres Faches geehrt Velden - 457 Menschen haben in Kärnten im Vorjahr eine Meister- oder Befähigungsprüfung absolviert. Im feierlichen Rahmen wurden sie von WKK-Präsident Jürgen Mandl geehrt.

Die berufliche Bildung von der Lehre bis zum krönenden Abschluss in Form einer Meister- oder Befähigungsprüfung liegt weiter stark im Trend. Das beweisen die jüngsten Zahlen. Im Vorjahr haben sich 457 Kärntner der großen Herausforderung mit Erfolg gestellt. Sie alle haben die höchste Qualifikationsstufe ihrer Berufe in der Tasche und sind nun tragende Säulen der Kärntner Wirtschaft. Für Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, war es wieder eine besondere Freude, den frischgebackenen Meistern und Absolventen von Befähigungsprüfungen im Casineum Velden ihre Meisterbriefe und Urkunden persönlich überreichen zu können. „Kärnten ist wirtschaftlich nur deshalb so stark, weil es bei uns viele junge Leute gibt, die bereit sind, mehr zu leisten und ihre Ziele mit Passion verfolgen“, so Mandl.

Höchste fachliche Qualifikation

Meister- und Befähigungsprüfungen sind das beste Rüstzeug für die Selbstständigkeit oder für eine Führungsposition in einem Unternehmen, da neben dem fachlichen Können auch betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen sowie vielfach die Qualifikation zum Ausbilden von Lehrlingen nachgewiesen werden. Die Erfolgsquote bei den Prüfungen, die aus drei bis fünf Modulen bestehen, liegt bei 76 Prozent, 18 Prozent davon haben mit Auszeichnung bestanden. Rund die Hälfte der Absolventen der vergangenen fünf Jahre hat mittlerweile ein Unternehmen gegründet, beschäftigt vielfach Mitarbeiter und trägt somit wesentlich zum Wohlstand unserer Gesellschaft bei.

Die Absolventen bei der Meisterehrung.

Hoher Anspruch in der Ausbildung

Die im Jahr 2018 vorgenommene Zuordnung der Meisterprüfungen auf der Stufe 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens, belegt den hohen Anspruch, der an die Absolventen gestellt wird. Sie verrichten ihr Handwerk nicht nur, sie entwickeln es auch weiter. Sie stehen sinnbildlich für Qualität im Handwerk oder in der Dienstleistung und sie sind Vorbilder für den Berufsnachwuchs. Den Meistertitel darf man nun offiziell in Dokumente eintragen. Auch die Bezeichnung „Höheren Berufsbildung“ steht kurz vor der Umsetzung. Mit dieser wird in Österreich ein eigenständiger berufspraktischer Bildungspfad geschaffen, der nahtlos an die Lehre anschließt und gleichwertig zum schulisch-akademischen verläuft. Ein weiterer immens wichtiger Beitrag zur Stärkung der Berufsausbildung und zur Fachkräftesicherung wäre die rasche Umsetzung des von Bundeskanzler Karl Nehammer angekündigten Vorhabens, die Meister- und Befähigungsprüfungen für die Kandidaten kostenlos zu gestalten.