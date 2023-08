Paukenschlag vor Spiel Michael Liendl beendet Karriere beim GAK Graz - Manch einer hat es schon gemunkelt, viele haben es erwartet und alle werden es verstehen: Michael Liendl trat heute vor seine Teamkollegen und gab sein Karriereende mit dem Ende dieser Saison bekannt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) SYMBOLFOTO © GAK 1902

„Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Sie ist über viele Wochen gereift und nun, da ich sie getroffen habe, wollte ich die Ankündigung nicht ewig hinauszögern“, erklärt die Nummer 10 der Athletiker, Michael Liendl. „Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Profi, war nie ernsthaft verletzt und habe nie eine Trainingswoche versäumt. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit, aber es ist auch so, dass ich demnächst 38 Jahre alt werde und es für mich an der Zeit ist mich neu zu orientieren“, so Liendl weiter.

Noch bis Ende der Saison dabei

Der Zeitpunkt der Ankündigung war wohlüberlegt: „Natürlich hätte ich bis zur letzten Runde warten können, aber so hat der Verein einfach mehr Zeit und Flexibilität für die Kaderplanung.“ Der für diese Kaderplanung verantwortliche Sportdirektor streut seinem scheidenden Leistungsträger Rosen: „Michael Liendl ist als Fußballer eine Klasse für sich. 20 Jahre Profikarriere sagen eigentlich schon alles aus. Er hat in dieser einen Saison maßgeblich zur Entwicklung unseres Vereins beigetragen und dafür sind wir ihm alle sehr dankbar”, betont Didi Elsneg. Noch ist es aber nicht so weit, denn auf die Roten warten noch sechs heiße Runden in der Meisterschaft und Liendl ist topmotiviert: „Es ist ein richtig geiles Saisonfinale. Ich gehe voll Freude in diese letzten Spiele und werde jede Minute genießen!