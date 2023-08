Am späten Nachmittag Holzstapel in Brand: 40 Florianis bekämpften Feuer Bleiburg - Aus unbekannter Ursache geriet ein Holzstapel heute am späten Nachmittag in Brand. Fast wären die Flammen auf den angrenzenden Wald übergegriffen, aber das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte dies verhindern. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) SYMBOLFOTO © Stadtfeuerwehr Bleiburg

Am heutigen Donnerstag, dem 27. April, gegen 18.40 Uhr kam es in der Bleiburg aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand eines Holzstapels, welcher neben dem Zufahrtsweg zu einem Wohnhaus und am Waldrand gestapelt war. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg und Loibach, die mit 40 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz standen, konnten ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Durch den Brand wurden ca. 2 Quadratmeter Brennholz und zwei Bäume beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.