Tierischer Einsatz! Abgestürzt: Feuerwehr rettete Hund aus acht Meter tiefem Wasser­schacht Möllbrücke - Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Möllbrücke wurden am Donnerstagvormittag zu einem tierischen Einsatz alarmiert. Ein Hund war in einen Wasserschacht gestürzt und konnte sich selbstständig nicht mehr befreien. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) © FF Möllbrücke

Nicht nur Menschen, natürlich auch Tieren in Nöten steht die Feuerwehr im Ernstfall zur Seite. So wurde die FF Möllbrücke am Vormittag genau zu einem solchen Einsatz alarmiert. “Ein Hund ist in einen Oberflächenwasserschacht abgestürzt, ca. 8 Meter, welcher vermutlich beim Pflügen verrückt wurde und daher offen stand”, teilen die Einsatzkräfte mit. Durch rasches Handeln und gute Zusammenarbeit konnte der Hund schnell gerettet werden. Das Tier blieb zum Glück unverletzt.